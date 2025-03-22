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لبنان يحذر من التصعيد العسكري ويدعو لضغط دولي على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 22-03-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   حذَّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم، من خطورة العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مؤكدًا أنها قد تجرّ البلاد إلى حرب جديدة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال سلام في تصريح رسمي:"نحذر من العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر كبيرة قد تجرّ لبنان إلى مواجهة شاملة، وهو ما نرفضه تمامًا".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل، مطالبًا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يتماشى مع القرارات الدولية.

وأكد سلام أن اتخاذ أي إجراءات عسكرية يجب أن يكون ضمن إطار الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، وليس أي طرف آخر.

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وكالات

 
 
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