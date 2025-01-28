لبنان يرشح سفيره لدى ألمانيا لعضوية محكمة العدل الدولية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية ترشيح سفير البلاد لدى ألمانيا مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية.



وقالت الخارجية في بيان إنه "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية جوزيف عون تقرر ترشيح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية وذلك بعد استقالة القاضي نواف سلام من منصبه كقاضٍ في المحكمة عقب تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".



وقد حدد مجلس الأمن تاريخ 27 مايو المقبل 2025 موعدا لانتخاب عضو جديد يخلف سلام.

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يذكر أنه في 31 أغسطس 2020 تم تكليف أديب بتشكيل الحكومة وحصل على تأييد 90 نائبا من أصل 120، وذلك بعد استقالة حسان دياب إثر إنفجار مرفأ بيروت.



ويوم 26 سبتمبر 2020، أعلن اعتذاره عن متابعة تشكيل الحكومة، قائلا: "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما وحرصا مني على الوحدة الوطنية فإني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة".