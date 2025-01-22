لبنان يطالب سوريا بحق السجناء في عهد الأسد

الوكيل الإخباري- طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية رضى مراد، الحكومة السورية بـ"تعويض كل مساجين لبنان لدى سوريا عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة".



وزارت مراد المحرر من السجون السورية سهيل حموي في منزله في شكا بعد أن أمضى 32 عاما فيها، في حضور أفراد من العائلة.

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وطالبت مراد الدولة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما طالبت الحكومة السورية بـ"تعويض كل مساجين لبنان لدى سوريا عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة".



هذا وتتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين المفقودين في السجون السورية.

ووفقا لجمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، يقدر العدد بـ622 مفقودا.



هذا وسلم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



كما قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

RT