 
الأربعاء 2025-01-22 02:23 م
 

لبنان يطالب سوريا بحق السجناء في عهد الأسد

ل
أرشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري- طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية رضى مراد، الحكومة السورية بـ"تعويض كل مساجين لبنان لدى سوريا عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة".

وزارت مراد المحرر من السجون السورية سهيل حموي في منزله في شكا بعد أن أمضى 32 عاما فيها، في حضور أفراد من العائلة.

اضافة اعلان


وطالبت مراد الدولة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما طالبت الحكومة السورية بـ"تعويض كل مساجين لبنان لدى سوريا عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة".


هذا وتتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين المفقودين في السجون السورية.
ووفقا لجمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، يقدر العدد بـ622 مفقودا.


هذا وسلم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.


كما قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية حجازي: عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية

لاب

فن ومشاهير مفاجأة عن فنان مصري باع أملاكه لينفق على بيته.. ماذا حدث؟

ل

عربي ودولي لبنان يطالب سوريا بحق السجناء في عهد الأسد

فا

فن ومشاهير باسم ياخور يعلق على جدل تصريحات لقائه الأخير

النائب خالد أبو حسان

خاص بالوكيل النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة

الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

شؤون برلمانية الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

ت

أخبار محلية الصفدي: ترامب يريد تحقيق السلام ونحن شركاء له في هذا الهدف

مجلس أعمال أردني جورجي

أخبار محلية تأسيس مجلس أعمال أردني جورجي



 




الأكثر مشاهدة