لبنان يقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران

الأربعاء، 13-05-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري- في خطوة دبلوماسية وصفتها وسائل إعلام لبنانية بأنها غير مسبوقة، ذكرت معلومات صحفية أن لبنان قدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران.

وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار"، كشفت معلومات صحافية أن بيروت قدمت شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران، اتهمت فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة.

وأشارت "النهار" إلى أن الشكوى، التي أصبحت وثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، طعنت في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال دبلوماسيين إيرانيين في بيروت.

 

كما ورد أن وزارة الخارجية اللبنانية نفت أن تكون السفارة الإيرانية قد نسّقت معها بشأن نقلهم إلى فندق "رمادا"، وكشفت أن بعض القتلى لم يكونوا مسجلين رسمياً كدبلوماسيين، في مخالفة لاتفاقية فيينا.

 
 


