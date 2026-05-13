لبنان يقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران

وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار"، كشفت معلومات صحافية أن بيروت قدمت شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران، اتهمت فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة.
وأشارت "النهار" إلى أن الشكوى، التي أصبحت وثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، طعنت في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال دبلوماسيين إيرانيين في بيروت.
