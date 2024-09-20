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لبنان يندد باستهداف منطقة سكنية مأهولة في الضاحية الجنوبية لبيروت

علم لبنان
لبنان
الجمعة، 20-09-2024 06:46 م

الوكيل الإخباري-   نددت الحكومة اللبنانية، بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ظهر اليوم الجمعة، والتي استهدفت منطقة سكنية مأهولة.

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وقالت إن هذا "يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي، بل هو ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى".


وشددت الحكومة خلال اجتماعها الدوري إلى "أن هذا العدوان الجديد، هو برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين".

 
gnews

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