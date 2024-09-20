لبنان يندد باستهداف منطقة سكنية مأهولة في الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- نددت الحكومة اللبنانية، بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ظهر اليوم الجمعة، والتي استهدفت منطقة سكنية مأهولة.

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وقالت إن هذا "يثبت مجددا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي، بل هو ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى".