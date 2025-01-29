لبنان.. 24 جريحا بقصف إسرائيلي على منطقة النبطية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، إصابة 24 شخصًا بجروح جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب البلاد، بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربًا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.

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وذكرت الوزارة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصًا بجروح".



وأضافت أن "غارة العدو الإسرائيلي على زوطر، وهي بلدة مجاورة، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جهتها بأن "مسيرة إسرائيلية معادية" نفذت "قرابة السابعة والنصف من مساء اليوم (الثلاثاء) غارة بصاروخ موجه مستهدفة" شاحنة صغيرة "لتحميل الخضار" في النبطية الفوقا التي تقع شمال خط نهر الليطاني في جنوب لبنان، لكن على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.



وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة عن غارة إسرائيلية ثانية "على مسافة أقل من 2 كيلومتر من الغارة الأولى" على طريق "زوطر - النبطية الفوقا"."