لبنان.. 24 جريحا بقصف إسرائيلي على منطقة النبطية

وذكرت الوزارة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصًا بجروح".
وأضافت أن "غارة العدو الإسرائيلي على زوطر، وهي بلدة مجاورة، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جهتها بأن "مسيرة إسرائيلية معادية" نفذت "قرابة السابعة والنصف من مساء اليوم (الثلاثاء) غارة بصاروخ موجه مستهدفة" شاحنة صغيرة "لتحميل الخضار" في النبطية الفوقا التي تقع شمال خط نهر الليطاني في جنوب لبنان، لكن على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة عن غارة إسرائيلية ثانية "على مسافة أقل من 2 كيلومتر من الغارة الأولى" على طريق "زوطر - النبطية الفوقا"."
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