 
الأربعاء 2025-01-29 08:05 ص
 

لبنان.. 24 جريحا بقصف إسرائيلي على منطقة النبطية

وقع القصف بعد يومين من التمديد لاتفاق وقف النار
وقع القصف بعد يومين من التمديد لاتفاق وقف النار
الأربعاء، 29-01-2025 06:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، إصابة 24 شخصًا بجروح جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب البلاد، بعد يومين من التمديد حتى 18 فبراير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربًا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.

اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصًا بجروح".


وأضافت أن "غارة العدو الإسرائيلي على زوطر، وهي بلدة مجاورة، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جهتها بأن "مسيرة إسرائيلية معادية" نفذت "قرابة السابعة والنصف من مساء اليوم (الثلاثاء) غارة بصاروخ موجه مستهدفة" شاحنة صغيرة "لتحميل الخضار" في النبطية الفوقا التي تقع شمال خط نهر الليطاني في جنوب لبنان، لكن على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.


وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة عن غارة إسرائيلية ثانية "على مسافة أقل من 2 كيلومتر من الغارة الأولى" على طريق "زوطر - النبطية الفوقا"."

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية

تعبيرية

أخبار محلية نقابة الأطباء تمدد فترة الإعفاء من الغرامات حتى الـ28 من الشهر المقبل

تعبيرية

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش اليوم الاربعاء قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

صورة أرشيفية لبشار الأسد مع جنوده في الغوطة الشرقية

عربي ودولي أين اختفى ضباط الأسد؟

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس الأرصاد: أجواء باردة ولا أمطار حتى نهاية الشهر الحالي

وقع القصف بعد يومين من التمديد لاتفاق وقف النار

عربي ودولي لبنان.. 24 جريحا بقصف إسرائيلي على منطقة النبطية

ميخائيل بوغدانوف: موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا

عربي ودولي محادثات روسية سورية "بناءة" ودمشق تدعو لمعالجة أخطاء الماضي



 




الأكثر مشاهدة