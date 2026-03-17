الأربعاء 2026-03-18 02:23 م

لبنان: 912 شهيدا و2221 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
الثلاثاء، 17-03-2026 09:53 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفع إلى 912 شهيدا وعدد الجرحى إلى 2221 جريحا.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل "بترا" في بيروت "أن الطيران الإسرائيلي ينفذ منذ بعد ظهر اليوم الثلاثاء غارات متتالية وكثيفة على عشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب. وقد أسفرت هذه الغارات عن سقوط أكثر من 10 شهداء وتدمير شامل للمباني والمواقع المستهدفة".

 
 


انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

