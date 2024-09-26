 
الخميس 2024-09-26 10:52 ص
 
 

لبيد: أي اقتراح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن حدودنا مرفوض

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
الخميس، 26-09-2024 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن إسرائيل لن تقبل أي اقتراح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية.اضافة اعلان


وبين بأن أي اقتراح يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم فورا ، لافتاً إلى أن من أهم ما على المفكرين باقتراح جديد إعادة النظر فيه هو ملف المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين.

 
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