لبيد: أي اقتراح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن حدودنا مرفوض

الوكيل الإخباري- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن إسرائيل لن تقبل أي اقتراح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية. اضافة اعلان





وبين بأن أي اقتراح يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم فورا ، لافتاً إلى أن من أهم ما على المفكرين باقتراح جديد إعادة النظر فيه هو ملف المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين.