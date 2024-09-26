لبيد: أي اقتراح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن حدودنا مرفوض

وبين بأن أي اقتراح يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم فورا ، لافتاً إلى أن من أهم ما على المفكرين باقتراح جديد إعادة النظر فيه هو ملف المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين.
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