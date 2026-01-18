الأحد 2026-01-18 01:19 م

لبيد يطالب بتدخل مصري مباشر لإدارة القطاع

لبيد يطالب بتدخل مصري مباشر لإدارة القطاع
لبيد يطالب بتدخل مصري مباشر لإدارة القطاع
 
الأحد، 18-01-2026 12:07 م
الوكيل الإخباري-   أصدر عضو الكنيست و زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بيانًا انتقد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السماح بدخول تركيا وقطر إلى مجلس الإدارة المؤقت لقطاع غزة.اضافة اعلان


وأشار لابيد إلى أن ذلك يشكل خطرًا على الأمن الإسرائيلي، حيث اقترح حلاً بديلاً يتمثل في تولي مصر إدارة القطاع خلال الـ 15 سنة القادمة.

وقالت منصة "srugim" الإخبارية الإسرائيلية إن لبيد، رئيس المعارضة، وجه انتقادًا لاذعًا لنتنياهو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تشكيل مجلس إدارة غزة.

وقال لابيد في رسالته: "أنا أقول للحكومة منذ عام: هناك حل لغزة، وهو تسليم إدارتها لمصر بالتنسيق الأمني معنا. إذا لم نسلك الطريق المصري، فستجدون تركيا وقطر تديران غزة. وهذا بالضبط ما حدث:

تركيا داخلة، وقطر داخلة. الشراكة الأيديولوجية بين حماس والإخوان المسلمين ستتحكم في القطاع".

وأضافت المنصة أن لبيد شدد على أن سماح نتنياهو بدخول تركيا وقطر إلى غزة يهدد أمن إسرائيل، وليس لهذا الغرض الذي قاتل فيه جنودها طوال العامين الماضيين.

وأشارت إلى أنه دعا الدولة، بدلاً من إصدار بيانات استنكار متأخرة، إلى تقديم بديل واضح، متمثلًا في إدارة مصر لغزة لمدة خمس عشرة سنة، ونزع سلاح حماس، والعمل مع الشركاء الأمريكيين لتعزيز الحدود الإسرائيلية.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اعتداءات كبيرة لتزويد مزارع وبرك

أخبار محلية محافظ جرش: حصر 200 بركة زراعية في المحافظة

هيونداي

أخبار الشركات لماذا يختار الأردنيون هيونداي من مؤسسة الوحدة للتجارة؟ 7 أسباب تحسم القرار

امطار

أخبار محلية الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

أخبار محلية عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

حرائق في تشيلي

عربي ودولي إجلاء قرابة 20 ألف شخص بسبب حرائق في جنوب تشيلي

للا

فيديو الوكيل "أنت مصاب بالإيدز" .. فحص خاطئ يدمر حياة شاب أردني ويهدم مستقبله

انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

أخبار الشركات انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

أخبار محلية وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"



 






الأكثر مشاهدة