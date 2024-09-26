 
الخميس 2024-09-26 10:51 ص
 
 

للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

احدى جزر تايوان
احدى جزر تايوان
الخميس، 26-09-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري- عبرت سفينة حربية يابانية مضيق تايوان للمرة الأولى، في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الذي تؤكد الصين سيادتها عليه، وفق ما أعلنته وسائل إعلام يابانية الخميس.

اضافة اعلان


وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إن السفينة الحربية عبرت الممر البحري أمس الأربعاء، ولم يصدر في الحال من وزارة الدفاع اليابانية أيّ تأكيد بشأن هذا العبور.


وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها خلال السنوات الأخيرة سفن عسكرية أميركية وأوروبية تأكيدا منها على أنّ المضيق هو ممر بحري دولي، في حين تعتبره بكين واقعا بالكامل تحت ولايتها القضائية، كونه يفصل البر الصيني عن جزيرة تايوان التي تقول بكين إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.

 

وكانت زادت واشنطن وحلفاؤها في الآونة الأخيرة من عبور سفنهم لمضيق تايوان، الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا، لتعزيز وضعه بوصفه ممرا مائيا دوليا، مما أثار غضب بكين.

 

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

نور الشريف ، أحمد العوضي

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

من المصدر

أخبار محلية الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي

آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية

عربي ودولي ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

تعبيرية

خاص بالوكيل صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم

احدى جزر تايوان

عربي ودولي للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

تعبيرية

اقتصاد محلي 54 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

جانب من المسرحية

أخبار محلية مسرحية الملجأ تتناول الأوضاع الراهنة بالعالم العربي



 


الأكثر مشاهدة