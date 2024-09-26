للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إن السفينة الحربية عبرت الممر البحري أمس الأربعاء، ولم يصدر في الحال من وزارة الدفاع اليابانية أيّ تأكيد بشأن هذا العبور.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها خلال السنوات الأخيرة سفن عسكرية أميركية وأوروبية تأكيدا منها على أنّ المضيق هو ممر بحري دولي، في حين تعتبره بكين واقعا بالكامل تحت ولايتها القضائية، كونه يفصل البر الصيني عن جزيرة تايوان التي تقول بكين إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.
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