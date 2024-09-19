للمرة الأولى في عهد بايدن.. رئيس خليجي يزور أمريكا

الوكيل الإخباري- قالت الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد يبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 23 من شهر أيلول الجاري زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية، التي تعد الأولى من نوعها للشيخ محمد بن زايد منذ توليه رئاسة البلاد.



ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن الشيخ محمد بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس الأميركي جو بايدن علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة، ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.

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ويلتقي رئيس الإمارات خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الأميركيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية - الأميركية على جميع المستويات، كما يتبادل والرئيس الأميركي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



فيما نقلت وكالة «رويترز» أن الرئيس الأميركي جو بايدن يستقبل نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل لإجراء محادثات بخصوص قضايا تتراوح بين الحرب في غزة والسودان وتطوير ذكاء اصطناعي منضبط.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لرئيس دولة خليجية إلى واشنطن، مضيفاً أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستلتقي على نحو منفصل مع رئيس الإمارات.