للمرة الرابعة.. مصر تشارك في قمة العشرين

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن انعقادها يومي 18-19 نوفمبر الجاري.



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