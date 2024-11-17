للمرة الرابعة.. مصر تشارك في قمة العشرين

وشاركت مصر في قمة مجموعة العشرين في عام 2016 خلال الرئاسة الصينية، و عام 2019 خلال الرئاسة اليابانية لقمة مجموعة العشرين، وعام 2023 خلال الرئاسة الهندية، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة ستناقش عددا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس المصري كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.
وأنشئت مجموعة العشرين عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات.
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