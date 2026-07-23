لليلة الثانية عشرة .. واشنطن تعلن استكمال عملياتها العسكرية ضد إيران

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي، الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران، والتي شُنّت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لليلة الثانية عشرة على التوالي. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن "المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران، بشكل أكبر، على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية".



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر، جنوب إيران، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز.



من جهته، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن بلاده سترد على أي استهداف لبنيتها التحتية، مؤكداً أن "أي اعتداء على إيران سيستدعي رداً قوياً وحاسماً"، وأن الجهات التي تسهم في مثل هذا الاعتداء ستُعد أهدافاً مشروعة.



وفي تطورات إقليمية مرتبطة بالتصعيد، أعلن الجيش البحريني التصدي لهجمات إيرانية، فيما قالت الكويت إنها اعترضت طائرات مسيّرة مصدرها إيران.



وقال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لتهديدات تمثلت في طائرات مسيّرة إيرانية "معادية"، في وقت أعلنت فيه إيران استمرار ردها على الهجمات الأميركية عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على مواقع تقول إنها مرتبطة بالولايات المتحدة.





