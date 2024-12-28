 
السبت 2024-12-28 01:57 م
 

لملاحقة فلول الأسد .. بدء عملية تمشيط جنوبي اللاذقية

مسلحون من إدارة العمليات العسكرية في سوريا
مسلحون من إدارة العمليات العسكرية في سوريا
السبت، 28-12-2024 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح السبت، عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.اضافة اعلان


ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول "ميليشيات الأسد".

وأشارت الوكالة إلى أن "مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنباً للمساءلة والملاحقة القانونية".

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت، الخميس، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من افتتاح البازار

أخبار محلية افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب

تعبيرية

فيديو منوع سعودي يشارك معادلة بسيطة لحساب استهلاك الأجهزة الكهربائية قبل الشراء

المفرق

أخبار محلية زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أرشيفية

عربي ودولي وفد أمني بحريني يصل دمشق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

ارشيفية

أخبار محلية الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة إضافة التوقيع في برنامج الوورد

قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة

فلسطين 3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت



 




الأكثر مشاهدة