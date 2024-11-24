لمناقشة عدد من القضايا .. سوليفان يلتقي نظيره في إدارة ترامب

10:26 ص

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الوكيل الإخباري- التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في وقت سابق من هذا الأسبوع، النائب الجمهوري مايك والتز الذي عينه الرئيس المنتخب ترامب مستشارًا للأمن القومي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الاجتماع. اضافة اعلان





وتم عقد أول اجتماع بين سوليفان وخليفته، الذي سيرث مجموعة من الأزمات المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن فريق انتقال ترامب لم يوقع على مذكرة تفاهم تسمح ببدء عملية الانتقال.



وقالت المصادر إن الاجتماع عقد بعد عودة سوليفان من رحلة الرئيس بايدن إلى أميركا الجنوبية.



وقال المصدران إن سوليفان ووالتز ناقشا العديد من قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بما في ذلك الحرب في غزة وقضية الأسرى المحتجزين لدى حماس.



وقال سوليفان، الأسبوع الماضي، إنه تواصل مع والتز في الماضي كعضو في مجلس النواب وفقا لـ"أكسيوس".



وقال سوليفان "من الواضح أنني لا أتفق معه في كل القضايا، لكنني أتطلع بشدة إلى التواصل معه خلال الأيام المقبلة، كما قلت، حتى نتمكن من إنجاز هذه العملية بسلاسة".



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