لواء إسرائيلي متقاعد: قد نضطر إلى التوغل البري في لبنان

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال، ردا على سؤال للصحفيين عن احتمال توغل بري إسرائيلي في لبنان، إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو مطلوب" من أجل إعادة السكان الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الشمال إلى منازلهم بأمان.
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