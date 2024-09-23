 
الإثنين 2024-09-23 09:42 ص
 
 

لواء إسرائيلي متقاعد: قد نضطر إلى التوغل البري في لبنان

دبابات تابعة لجيش الاحتلال
دبابات تابعة لجيش الاحتلال
الإثنين، 23-09-2024 08:49 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيرشون هكوهين قوله إن إسرائيل قد "تضطر" إلى التوغل البري في لبنان.

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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال، ردا على سؤال للصحفيين عن احتمال توغل بري إسرائيلي في لبنان، إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو مطلوب" من أجل إعادة السكان الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الشمال إلى منازلهم بأمان.

 
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