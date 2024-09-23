لواء إسرائيلي متقاعد: قد نضطر إلى التوغل البري في لبنان

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيرشون هكوهين قوله إن إسرائيل قد "تضطر" إلى التوغل البري في لبنان.

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