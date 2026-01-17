السبت 2026-01-17 10:22 ص

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب
"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب
 
السبت، 17-01-2026 10:10 ص
الوكيل الإخباري- مددت "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب حتى 31 يناير الجاري، في ظل الحديث عن ضربة أمريكية لإيران.اضافة اعلان


ويأتي ذلك بعدما أعلنت المجموعة، يوم الخميس، أنها ستسيّر رحلات إلى إسرائيل حتى 19 يناير الجاري، خلال ساعات النهار فقط.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات طيران مثل: يورووينغز، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت القناة 12 العبرية عن بيان للمجموعة أن غالبية الرحلات الليلية جرى تحويلها إلى ساعات النهار، فيما أُلغي عدد منها، بهدف تمكين أطقم الطيران من العودة إلى قواعدهم دون المبيت داخل إسرائيل.

وشددت لوفتهانزا على أن سلامة الركاب وطواقمها تأتي على رأس أولوياتها. وقالت القناة إن المجموعة مددت تعليق الرحلات الليلية من وإلى تل أبيب حتى 31 يناير الجاري.

وأوضحت لوفتهانزا أنها تتابع التطورات، وستواصل تقييم الوضع خلال الأيام المقبلة. وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن المسافرين المتأثرين بهذه التغييرات سينقلون تلقائيًا إلى رحلات بديلة، أو يمكنهم تغيير مواعيد سفرهم.

والخميس، أبلغت المجموعة موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء رحلات، في ظل حديث متصاعد عن ضربة أمريكية محتملة ضد إيران.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن قرار لوفتهانزا يأتي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، وتقارير تفيد بإمكانية تنفيذ خطوة من هذا النوع "قريبًا".

والأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجومًا على إيران "خلال الأيام المقبلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبًا لهجوم إيراني انتقامي.

ومؤخرًا، أطلقت الولايات المتحدة تهديدات لطهران بزعم قمعها الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر 2025، إثر تدهور قيمة العملة الإيرانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حصيلة لضحايا الاحتجاجات، بينما قالت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، الخميس، إن الحصيلة بلغت 2677 قتيلًا، و2600 مصاب، و19 ألفًا و97 معتقلًا.

في المقابل، اتهمت طهران واشنطن بالسعي، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف44ف4ف

منوعات احذر.. هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة

قل

فن ومشاهير إليسا تكشف تفاصيل ألبومها الجديد 2026 وموقفها من الزواج

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب

عربي ودولي "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب

الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

عربي ودولي الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب

عربي ودولي الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب

غ

منوعات بريجيت ماكرون تبهر الجميع برقصة مميزة في ديزني لاند باريس - فيديو

غغغغ

منوعات مُعمرة هندية "تعود للحياة" قبل لحظات من دفنها - صورة

ا

منوعات ثعبان ضخم في سريرها.. أسترالية تستيقظ على موقف مرعب (صور)



 






الأكثر مشاهدة