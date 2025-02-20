لولا دا سيلفا: شولتس حاول شراء أسلحة لأوكرانيا من البرازيل

جاء ذلك في حديث الزعيم البرازيلي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، بثته قناة الحكومة البرازيلية على "يوتيوب"، حيث تابع: "أتذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس جاء ذات مرة (30 يناير 2023) وحاول شراء أسلحة برازيلية لإعطائها لأوكرانيا. لن أبيع أسلحة لغرض قتل الروس أو أي أحد آخر".
وأكد لولا دي سيلفا أن البرازيل ستواصل الحفاظ على موقفها المحايد، وأن حلفاء كييف لن يتلقوا أسلحة برازيلية لتسليمها إلى أوكرانيا. وأضاف: "البرازيل لن تبيعكم الأسلحة التي تحتاجونها لأننا مع السلام".
وكان الرئيس البرازيلي قد أكد في وقت سابق أنه "لو كان فلاديمير زيلينسكي أكثر ذكاء، لكان قد قال إن حل الصراع ينبغي أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا".
بدورها أكدت السلطات الروسية مرارا وتكرارا أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يقلل من عزم موسكو أو يغير من مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
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