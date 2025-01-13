ليبيديف: مقتل ضابطين كبيرين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي

الوكيل الإخباري- صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف الأحد، بأن ضابطين كبيرين على الأقل من القوات المسلحة الأوكرانية قُتلا بضربة روسية استهدفت مدينة سومي في أوكرانيا.

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