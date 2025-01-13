ليبيديف: مقتل ضابطين كبيرين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، مقتل أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا بمعارك على محور كورسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر قوات كييف، منذ توغلها بالمقاطعة الروسية في أغسطس الماضي، أكثر من 51 ألف قتيل.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، ودبابة، و4 مركبات قتال مشاة، و5 ناقلات جند مدرعة، و12 مركبة قتال مدرعة، و4 سيارات، ومدفع بالادين أمريكي الصنع، و7 مدافع هاون، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية، ومركبة صيانة وإصلاح مدرعة".
وأضاف البيان: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 51200 قتيل، و297 دبابة، و228 مركبة قتال مشاة، و166 ناقلة جند مدرعة، و1533 مركبة قتال مشاة، و1449 سيارة، و354 قطعة مدفعية، و44 راجمة صواريخ، و16 منظومة دفاع جوي، و8 مركبات نقل وتحميل، و92 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و30 قطعة من المعدات الهندسية".
-
أخبار متعلقة
-
صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية
-
اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى انفجار 4 محطات غاز وسط البلاد إلى 17 شخصا
-
الائتلاف الوطني السوري يعلن عقد اجتماع "إيجابي وجيد" مع الشرع في دمشق
-
زيلينسكي مستعد لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب.. لكن بمقابل
-
الشرع: بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية
-
انتشال جثامين 16 شهيدا في جنوب لبنان
-
وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا
-
الخارجية المصرية تحذر رعاياها في أمريكا