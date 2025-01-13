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ليبيديف: مقتل ضابطين كبيرين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 13-01-2025 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف الأحد، بأن ضابطين كبيرين على الأقل من القوات المسلحة الأوكرانية قُتلا بضربة روسية استهدفت مدينة سومي في أوكرانيا.

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وقال ليبيديف: "في سومي وفقا لتقارير غير مؤكدة، قُتل 12 من أعضاء جماعة بانديرا، وأصيب حوالي عشرة آخرين. ومن بين القتلى ضابطان كبيران على الأقل".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، مقتل أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا بمعارك على محور كورسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر قوات كييف، منذ توغلها بالمقاطعة الروسية في أغسطس الماضي، أكثر من 51 ألف قتيل.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، ودبابة، و4 مركبات قتال مشاة، و5 ناقلات جند مدرعة، و12 مركبة قتال مدرعة، و4 سيارات، ومدفع بالادين أمريكي الصنع، و7 مدافع هاون، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية، ومركبة صيانة وإصلاح مدرعة".

وأضاف البيان: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 51200 قتيل، و297 دبابة، و228 مركبة قتال مشاة، و166 ناقلة جند مدرعة، و1533 مركبة قتال مشاة، و1449 سيارة، و354 قطعة مدفعية، و44 راجمة صواريخ، و16 منظومة دفاع جوي، و8 مركبات نقل وتحميل، و92 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و30 قطعة من المعدات الهندسية".

 

 
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