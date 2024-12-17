ليس معتقلا في صيدنايا.. حقيقة فيديو "المعتقل السوري" الذي هز قلوب الملايين

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه شخص يضحك بطريقة عاطفية وهستيرية، ويبتسم وهو يردد عبارة "انتصرنا يا سوريا.. مبروك يا سوريا". وروج ناشرو الفيديو إلى أن الشخص كان معتقلاً في سجن صيدنايا لدى نظام الأسد، وفقد عقله خلال فترة السجن ما قاده إلى التصرف بتلك الطريقة الغريبة عند تحريره.

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ويظهر الفيديو ذلك الشخص وهو جالس يلتحف أغطية بالية، في ركن بغرفة غير واضحة المعالم، ذات جدران مهترئة ومتسخة، تعلوها آثار الرطوبة، ما أوحى أنه صور داخل إحدى زنزانات سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة.



وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو، وقاموا بتحميله على عدة منصات أخرى، ما جعله يحصد ملايين المشاهدات في وقت قياسي.



لكن بعد التثبت من الفيديو، تبين أن الشخص الذي يظهر فيه هو في الحقيقة صانع محتوى، يقدم نفسه على موقع "تيك توك" في صفحته التي تحمل اسم "أسامة العلي تفتناز".



بثت تلك الصفحة الفيديو انطلاقًا من الثامن من ديسمبر، بالتزامن مع تواتر أخبار السقوط السريع لنظام بشار الأسد في سوريا، عقب الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة.



ومع خروج السوريين للاحتفال بسقوط النظام، هرعت أعداد كبيرة من أسر المعتقلين في السجون السورية، لمحاولة رؤية أقاربهم الموقوفين في سجون النظام.



عدد هام من أولئك المعتقلين قضى عشرات السنوات في سجون ذائعة الصيت وسيئة السمعة، مثل سجن صيدنايا العسكري، الذي خرج منه بعض المعتقلين مختلين عقليًا ومضطربين نفسيًا، بسبب قسوة ظروف التعذيب والاحتجاز.



لكن الفيديو المتداول هو مشهد تمثيلي نشرته صفحة "أسامة العلي تفتناز" على تيك توك، يظهر صاحبه مبتهجًا بسقوط الأسد وهو يقول بطريقة عاطفية "انتصرنا يا سوريا.. مبروك يا سوريا"."



التفاصيل : #سوريا_الان #المعتقلين_بالسجون_السورية #بشار_الأسد #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/4YOPMja7Cl #صيدنايا ليس معتقلا في صيدنايا.. حقيقة فيديو "المعتقل السوري" الذي هز قلوب الملايينالتفاصيل : https://t.co/6EfSPpJMAs December 17, 2024