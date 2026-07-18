مؤسسة البترول الكويتية: إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مؤسسة البترول الكويتية القول إن إحدى منشآتها النفطية تعرضت السبت لهجمات إيرانية متكررة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وبعض الإصابات.

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