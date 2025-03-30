مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

الوكيل الإخباري- أدى الملايين صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومختلف مناطق السعودية صباح اليوم الأحد.



وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة مئات الآلاف أثناء تأديتهم صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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وكانت أعلنت السعودية أمس السبت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في البلاد.