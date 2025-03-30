مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة مئات الآلاف أثناء تأديتهم صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وكانت أعلنت السعودية أمس السبت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في البلاد.
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