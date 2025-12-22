مادورو يدين الهجمات على ناقلات النفط الفنزويلية

الوكيل الإخباري- قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن البلاد أثبتت أنها دولة قوية ومستعدة لتسريع وتيرة الثورة العميقة التي ستنقل السلطة بالكامل إلى الشعب.



وكتب مادورو في قناته على "تلغرام": "لقد دانت فنزويلا (الهجمات الأمريكية) وانتصرت على مدار 25 أسبوعاً على حملة العدوان التي تتراوح بين الإرهاب النفسي وهجمات القراصنة على ناقلات النفط، ولا تزال تواجهها".



وأكد مادورو أن فنزويلا، على الرغم من التهديدات والعدوان، أثبتت أنها "دولة قوية ومستعدة لتسريع وتيرة تعميق الثورة التي ستنقل السلطة بالكامل وبلا وساطة إلى الشعب".

وأشار إلى أن الشعب الفنزويلي وجميع شرائح المجتمع يظلون ثابتين في الدفاع عن السلام والاستقرار الوطني.



ووفقا لتقارير وكالة "بلومبرغ"، تقوم الولايات المتحدة باحتجاز ثالث ناقلة نفط منذ بداية ديسمبر وهي ناقلة النفط "بيلا 1" قبالة سواحل فنزويلا.



وفي 10 ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات كانت تحمل نفطا فنزويليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخطط للاحتفاظ بالنفط لنفسها.



وفي 20 ديسمبر، أكدت الولايات المتحدة اعتراض ناقلة "سنتشوريز" التي كانت تبحر تحت علم بنما وتحمل شحنة لتاجر نفط صيني يورد الوقود لمصافي النفط الصينية. ومن الجدير بالذكر أن السفينة ليست خاضعة للعقوبات الأمريكية.