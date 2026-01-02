الجمعة 2026-01-02 09:09 ص

مادورو يقول إنه مستعد لمفاوضات مع واشنطن

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
الجمعة، 02-01-2026 09:03 ص

الوكيل الإخباري-   تجنّب الرئيس نيكولاس مادورو ، الإجابة عن سؤال حول الهجوم الأميركي على الأراضي الفنزويلية الذي تحدث عنه دونالد ترامب الاثنين، لكنه أعرب عن انفتاحه على التعاون مع واشنطن التي تمارس ضغوطا على كراكاس منذ أشهر. 

وتزيد الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا، وقد نشرت أسطولا من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي وشددت العقوبات النفطية على البلاد، واستولت على سفينتين على الأقل تحملان النفط الخام الفنزويلي.

 
 


نيكولاس مادورو

عربي ودولي مادورو يقول إنه مستعد لمفاوضات مع واشنطن

