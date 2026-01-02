مادورو يقول إنه مستعد لمفاوضات مع واشنطن

وتزيد الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا، وقد نشرت أسطولا من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي وشددت العقوبات النفطية على البلاد، واستولت على سفينتين على الأقل تحملان النفط الخام الفنزويلي.
