مادورو يقول إنه مستعد لمفاوضات مع واشنطن

الوكيل الإخباري- تجنّب الرئيس نيكولاس مادورو ، الإجابة عن سؤال حول الهجوم الأميركي على الأراضي الفنزويلية الذي تحدث عنه دونالد ترامب الاثنين، لكنه أعرب عن انفتاحه على التعاون مع واشنطن التي تمارس ضغوطا على كراكاس منذ أشهر.

اضافة اعلان