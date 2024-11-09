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ماسك: إراقة الدماء في أوكرانيا ستنتهي قريبا بفضل خطة دونالد ترامب

إيلون ماسك
إيلون ماسك
السبت، 09-11-2024 08:14 ص

الوكيل الإخباري- أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أمس الجمعة، أن "إراقة الدماء في أوكرانيا" ستنتهي قريبا بفضل خطة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب.

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وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس" معلقا على منشور حول خطط ترامب لأوكرانيا: "ستتوقف عمليات القتل التي لا معنى لها قريبا. لقد انتهى وقت المحرضين والمضاربين".


وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر أن رجل الأعمال الأمريكي شارك في محادثة هاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.


وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خطط فريق ترامب لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستشاري ترامب يريدون إنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 1.3 ألف كيلومتر على طول خط المواجهة، دون أن ترسل الولايات المتحدة قوات لحفظ السلام تابعة لها إلى هناك.


ويتعين على أوكرانيا، بحسب الخطة، أن تلتزم بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاما على الأقل. وفي مقابل ذلك، ستقوم واشنطن بتزويد كييف بالأسلحة لمنع استئناف الصراع في المستقبل، حسبما ذكرت الصحيفة.


ويوم الأربعاء، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من التوقعات القائلة بصراع طويل ومكثف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وهو فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا الـ270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره مثابة الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.

 

RT

 
gnews

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