ماسك يعتزم إنقاذ الولايات المتحدة من الإفلاس

جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك بحسابه على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع تعليقا على تغريدة لأحد مستخدمي الموقع بأن ماسك وترامب سينقذان الولايات المتحدة من الإفلاس: "نعم".
وكان ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، فاز بالانتخابات الرئاسية، 5 نوفمبر الجاري.
وقد تحدثت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى أنصارها وأعلنت اعترافها بالهزيمة، وتحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع ترامب وهنأه بالفوز.
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