 
الثلاثاء 2024-11-19 01:47 م
 

ماسك يعتزم إنقاذ الولايات المتحدة من الإفلاس

م
إيلون ماسك
الثلاثاء، 19-11-2024 12:39 م

الوكيل الإخباري- أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه وبمساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سينقذان الولايات المتحدة الأمريكية من الإفلاس.

جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك بحسابه على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع تعليقا على تغريدة لأحد مستخدمي الموقع بأن ماسك وترامب سينقذان الولايات المتحدة من الإفلاس: "نعم".

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وكان ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، فاز بالانتخابات الرئاسية، 5 نوفمبر الجاري.

 

وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.

 

وتم إعلان فوز ترامب من قبل جميع وسائل الإعلام الرائدة المشاركة في فرز الأصوات.


وقد تحدثت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى أنصارها وأعلنت اعترافها بالهزيمة، وتحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع ترامب وهنأه بالفوز.

 

RT

 
gnews

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