ماسك يكشف عن رقم قياسي لاستخدام منصة "إكس"

الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن منصة "إكس" التي يمتلكها سجلت حركة استخدام قياسية وسط فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على المنصة: "رقم قياسي لاستخدام هذه المنصة!"، مرفقا منشوره برسم بياني.



ومن ثم توجه إلى متابعيه في منشور آخر قائلا: "أنتم الإعلام".



وعلق على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات رغم عدم صدور النتائج الرسمية قائلا: "أعطى شعب أمريكا دونالد ترامب تفويضا واضحا وضوح الشمس للتغيير الليلة".



وأضاف: "المستقبل سيكون رائعا".