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ماسك يكشف عن رقم قياسي لاستخدام منصة "إكس"

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إيلون ماسك
الأربعاء، 06-11-2024 10:50 ص

الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن منصة "إكس" التي يمتلكها سجلت حركة استخدام قياسية وسط فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على المنصة: "رقم قياسي لاستخدام هذه المنصة!"، مرفقا منشوره برسم بياني.

ومن ثم توجه إلى متابعيه في منشور آخر قائلا: "أنتم الإعلام".

وعلق على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات رغم عدم صدور النتائج الرسمية قائلا: "أعطى شعب أمريكا دونالد ترامب تفويضا واضحا وضوح الشمس للتغيير الليلة".

وأضاف: "المستقبل سيكون رائعا".

 

RT

 
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