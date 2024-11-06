ماسك يكشف عن رقم قياسي لاستخدام منصة "إكس"

ومن ثم توجه إلى متابعيه في منشور آخر قائلا: "أنتم الإعلام".
وعلق على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات رغم عدم صدور النتائج الرسمية قائلا: "أعطى شعب أمريكا دونالد ترامب تفويضا واضحا وضوح الشمس للتغيير الليلة".
وأضاف: "المستقبل سيكون رائعا".
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