 
الأربعاء 2025-02-12 04:08 ص
 

ماكرون: إعمار غزة لا تعني عدم احترام الناس أو البلدان

ماكرون
ماكرون
الأربعاء، 12-02-2025 02:50 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشبكة "سي إن إن"، ردا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، إن "أي مقاربة لإعادة إعمار غزة لا تعني عدم احترام الناس أو البلدان".اضافة اعلان


وأضاف "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص ستنتقلون الآن"، مؤكدا أن المقاربة الصحيحة لا تتمثل في عملية عقارية، بل سياسية.
 
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