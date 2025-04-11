ماكرون: تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى "توقف هش"

02:12 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول لمدة 90 يوما لا يوفر سوى "توقف هش". اضافة اعلان





وكتب ماكرون على إكس "التعليق الجزئي للرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يوما يرسل إشارة ويترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلا أن هذا التوقف هش".



وأضاف "هش، لأن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات و10% على جميع المنتجات الأخرى لا تزال سارية. إنها تمثل 52 مليار يورو (58.8 مليار دولار) بالنسبة للاتحاد الأوروبي! هش، لأن هذا التوقف لمدة 90 يوما يعني 90 يوما من الضبابية لجميع أعمالنا، على جانبي الأطلسي وما هو أبعد من ذلك".