الجمعة 2025-04-11 04:51 م
 

ماكرون: تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى "توقف هش"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
 
الجمعة، 11-04-2025 02:12 م
الوكيل الإخباري-    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول لمدة 90 يوما لا يوفر سوى "توقف هش".اضافة اعلان


وكتب ماكرون على إكس "التعليق الجزئي للرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يوما يرسل إشارة ويترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلا أن هذا التوقف هش".

وأضاف "هش، لأن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات و10% على جميع المنتجات الأخرى لا تزال سارية. إنها تمثل 52 مليار يورو (58.8 مليار دولار) بالنسبة للاتحاد الأوروبي! هش، لأن هذا التوقف لمدة 90 يوما يعني 90 يوما من الضبابية لجميع أعمالنا، على جانبي الأطلسي وما هو أبعد من ذلك".
 
gnews

أحدث الأخبار

شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال توقيفها خطيب المسجد الأقصى

فلسطين سلطات الاحتلال تبعد خطيب المسجد الأقصى لمدة أسبوع

مصلون يؤدون صلاة الجمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى انطلاق فعاليات النسخة 13من "أسبوع فيلم المرأة"

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى انطلاق فعاليات النسخة 13من "أسبوع فيلم المرأة"

مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله

خاص بالوكيل وزير الصحة يعين مديراً جديداً لمستشفى الأمير حسين في البقعة

قصف على غزة

فلسطين الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل يقوض القدرة المستقبلية للعيش في غزة

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية بلدية غرب إربد توقع اتفاقية تعاون مع بلدية ميونخ لدعم التعليم المهني وتمكين المرأة

قصف على غزة

فلسطين صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

عربي ودولي وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ومرفوض



 
 





الأكثر مشاهدة