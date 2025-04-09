ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت الأربعاء "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، إذ يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".
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