ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران

09:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726828 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في حزيران" بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية. اضافة اعلان





وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت الأربعاء "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، إذ يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".