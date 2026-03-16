ماكرون لبيزشكيان: "استهداف" فرنسا "غير مقبول"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، إن "استهداف" فرنسا في إطار التصعيد الإقليمي الناجم عن الحرب في إيران "غير مقبول"، وطالبه بالسماح بعودة مواطنَين فرنسيَين محتجزين في إيران "بأسرع وقت".





وكتب ماكرون على منصة إكس بعد مقتل جندي فرنسي في العراق "ذكّرته بأن فرنسا تتدخل في إطار دفاعي بحت لحماية مصالحها وشركائها الإقليميين ولصالح حرية الملاحة، وأنه من غير المقبول استهداف بلدنا".





