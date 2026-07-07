ماكرون يؤكد استمرار جولته في سوريا رغم وقوع انفجارين في دمشق

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،الثلاثاء، استمرار جولته في سوريا، وذلك عقب وقوع انفجارين في العاصمة السورية دمشق. اضافة اعلان





وقال الرئيس ماكرون عبر صفحته الرسمية إن مثل هذه الأحداث لن تقمع تطلعات السوريين إلى العيش في دولة ذات سيادة كاملة.



ووقع الثلاثاء انفجارين بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، وفق وزارة الداخلية السورية.



وقال قصر الإليزيه في وقت سابق إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق أثناء توجهه للقاء الشرع، مؤكدا سلامة ماكرون.



وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، ‏وتجسد تعزيز العلاقات السورية ـ الفرنسية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.‏









