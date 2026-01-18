الأحد 2026-01-18 07:46 م

ماكرون يتحدث مع الشرع ويشدد على دمج قسد ضمن الدولة السورية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
 
الأحد، 18-01-2026 05:48 م

الوكيل الإخباري-   تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى نظيره السوري أحمد الشرع وأبلغه "قلقه حيال تصاعد" العنف، في وقت سيطرت فيه القوات الحكومية السورية على مدن ومنشآت استراتيجية في شمال البلاد وشرقها.

اضافة اعلان


وكتب ماكرون على منصة إكس: "أبديت له قلقنا حيال التصعيد في سوريا واستمرار الهجوم الذي تقوده السلطات السورية".

 

وأضاف "من الضروري وقف إطلاق النار بشكل دائم، وينبغي التوصل إلى اتفاق حول دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الدولة السورية"، تنفيذا لاتفاق العاشر من آذار 2025.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات

أخبار محلية محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

نعـي فـاضل وفاة الحاجة عائشة قويدر ملكاوي " أم أنور"

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية إطلاق دراسة أثر استراتيجية التعليم الدامج في تحسين أداء الطلبة ذوي الإعاقة

نقود أردنية

اقتصاد محلي توقعات بانخفاض الدين العام للمملكة دون 83% من الناتج المحلي الاجمالي

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين

تعبيرية

عربي ودولي السعودية : الاثنين المتمم لرجب والثلاثاء الأول من شعبان

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة