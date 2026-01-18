ماكرون يتحدث مع الشرع ويشدد على دمج قسد ضمن الدولة السورية

الوكيل الإخباري- تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى نظيره السوري أحمد الشرع وأبلغه "قلقه حيال تصاعد" العنف، في وقت سيطرت فيه القوات الحكومية السورية على مدن ومنشآت استراتيجية في شمال البلاد وشرقها.

وكتب ماكرون على منصة إكس: "أبديت له قلقنا حيال التصعيد في سوريا واستمرار الهجوم الذي تقوده السلطات السورية".