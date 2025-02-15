ماكرون يتعهد بدعم أوكرانيا في مفاوضات السلام

الوكيل الإخباري- وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في مفاوضات السلام، معوّلا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب.



وفي تغريدة على "إكس"، كتب ماكرون أنه "إذا تمكن ترامب حقا من إقناع بوتين بوقف الحرب، فهذا خبر رائع".

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وأضاف: "الأوكرانيون هم الوحيدون القادرون على قيادة المفاوضات من أجل السلام الدائم، ونحن سنساعدهم في ذلك".



وجرى اتصال هاتفي مؤخرا بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصف اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للمفاوضات حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.