ماكرون يتعهد بدعم أوكرانيا في مفاوضات السلام

وفي تغريدة على "إكس"، كتب ماكرون أنه "إذا تمكن ترامب حقا من إقناع بوتين بوقف الحرب، فهذا خبر رائع".
وجرى اتصال هاتفي مؤخرا بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصف اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للمفاوضات حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.
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