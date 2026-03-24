ماكرون يحذر إسرائيل من احتلال أراضٍ في لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الثلاثاء، 24-03-2026 06:32 م

الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من احتلال أي جزء من لبنان والضفة الغربية، مضيفا أنه "في وقت يريد بعضهم أن يقنعنا بأن الأمن لا يتحقق إلا بغزو جار مخيف، تذكرنا لبنان شيئا واحدا فقط: قوة الكونية".

وأضاف ماكرون خلال افتتاحه معرضا جديدا يحتفي بإرث وتاريخ مدينة جبيل اللبنانية اليوم الثلاثاء، "لا احتلال ولا أي شكل من أشكال الاستعمار لا هنا ولا في الضفة الغربية ولا في أي مكان آخر، يمكنه أن يضمن أمن أي أحد".

 
 


