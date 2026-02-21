السبت 2026-02-21 04:58 م

ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
السبت، 21-02-2026 02:10 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان الديمقراطية.اضافة اعلان


وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس "ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون"، ردا على سؤال بشأن قرار المحكمة العليا الأميركية الجمعة بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون طوارئ اقتصادية غير قانونية.

وأضاف "من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية".

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة وستتكيف معها، وأن فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.
 
 


