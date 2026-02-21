ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس "ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون"، ردا على سؤال بشأن قرار المحكمة العليا الأميركية الجمعة بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون طوارئ اقتصادية غير قانونية.
وأضاف "من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية".
وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة وستتكيف معها، وأن فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال قوي يضرب أفغانستان
-
صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران
-
الرئيس اللبناني يدين الغارات الإسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها
-
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
-
مودي ولولا يجتمعان في نيودلهي سعيا لتعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة
-
"أسوشيتد برس": إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق
-
مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادئ
-
أكسيوس: إدارة ترامب تدرس السماح بتخصيب نووي "رمزي" لإيران