ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد

ويصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح الأحد برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، ويلتقي عددا من المسؤولين، بحسب الرئاسة الفرنسية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، ولا سيما "في مجال الأمن والدفاع".
وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
وفي تشرين الأول، طلبت وزارة العدل الفرنسية من الإمارات تسليمها 15 مطلوبا في قضايا تهريب مخدرات.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 بإطلاق نار جنوبي إفريقيا
-
بعد فيديو مثير للجدل.. الشرطة تعتقل سائقا ارتكب مخالفة نادرة في سوريا
-
تقنية روسية مبتكرة تحول رماد الفحم إلى خرسانة قوية وخفيفة
-
الولايات المتحدة.. حريق ضخم في محطة للكهرباء يغرق سان فرانسيسكو في الظلام
-
الكرملين: بوتين على استعداد للحاور مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة
-
العراق ينفي تلقيه تحذيرات حول قرب تعرضه لضربات عسكرية
-
رئيس الحكومة اللبنانية: المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني على بُعد أيام من الانتهاء
-
كوريا الشمالية: يجب كبح طموح اليابان في امتلاك أسلحة نووية