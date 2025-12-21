ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد

10:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757991 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، إلى الإمارات لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد ولقاء عدد من المسؤولين في الإمارات الذي تأمل باريس بتعزيز التعاون معه ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات. اضافة اعلان





ويصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح الأحد برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، ويلتقي عددا من المسؤولين، بحسب الرئاسة الفرنسية.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، ولا سيما "في مجال الأمن والدفاع".



وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات.



وفي تشرين الأول، طلبت وزارة العدل الفرنسية من الإمارات تسليمها 15 مطلوبا في قضايا تهريب مخدرات.

تم نسخ الرابط





