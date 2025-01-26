ماكرون يطالب نتنياهو بسحب قواته من لبنان

الوكيل الإخباري- طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان".

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ووفقا ل(فرانس برس)، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية شدد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو على أهمية إلا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها".