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ماكرون يطالب نتنياهو بسحب قواته من لبنان

ماكرون
ماكرون
الأحد، 26-01-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري-   طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان".

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ووفقا ل(فرانس برس)، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية شدد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو على أهمية إلا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها".


يشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان أن 22 شخصا على الأقل استشهدوا بينهم 3 نساء وجندي لبناني، فيما أصيب العشرات، في إحصاء غير نهائي "لاعتداءات" القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان اليوم.

 
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