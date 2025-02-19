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ماكرون يعلن استعداده للمحادثة مع بوتين "في الوقت المناسب"

ماكرون
ماكرون
الأربعاء، 19-02-2025 01:35 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في الوقت المناسب".

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وقال ماكرون في تصريح لصحيفة "ديبيش dépêche"، يوم الثلاثاء: "في الوقت المناسب وفي سياق المفاوضات القادمة.. سأتحدث معه من جديد إذا كان ذلك مفيدا للوضع".

يذكر أن الاتصالات بين الزعماء الغربيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقفت لسنتين تقريبا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. 

 
gnews

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