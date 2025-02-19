ماكرون يعلن استعداده للمحادثة مع بوتين "في الوقت المناسب"

يذكر أن الاتصالات بين الزعماء الغربيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقفت لسنتين تقريبا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب الليبي يحذر من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية
-
مصر تعمل على تصور شامل متعدد المراحل لإعادة إعمار غزة
-
لقطات صادمة لتحطم طائرة على متنها 80 راكبا في مطار تورونتو- فيديو
-
إعلان الحداد في محافظة مصرية لهذا السبب!
-
البيت الأبيض: محادثات السعودية خطوة ضخمة نحو السلام في أوكرانيا
-
واشنطن: ملتزمون بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان
-
صحيفة إسرائيلية: رئيس الشاباك لن يعود إلى فريق التفاوض
-
مقتل أكثر من 200 سوداني في هجمات لقوات الدعم السريع