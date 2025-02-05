ماليزيا تؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن موقف بلاده الثابت بشأن قضية فلسطين لن يتغير، وذلك في أعقاب الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني .

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