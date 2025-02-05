ماليزيا تؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده في الجامعة الإسلامية العالمية، إلى أن مواقف ماليزيا تجاه فلسطين ستظل كما هي، وهي متطابقة مع مواقف الدول الإسلامية الأخرى. وأضاف أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل من قبل الحكومة في وقت لاحق.
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