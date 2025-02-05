 
الأربعاء 2025-02-05 09:30 م
 

ماليزيا تؤكد ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية

علم ماليزيا
علم ماليزيا
الأربعاء، 05-02-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن موقف بلاده الثابت بشأن قضية فلسطين لن يتغير، وذلك في أعقاب الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني .

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وأشار إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده في الجامعة الإسلامية العالمية، إلى أن مواقف ماليزيا تجاه فلسطين ستظل كما هي، وهي متطابقة مع مواقف الدول الإسلامية الأخرى. وأضاف أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل من قبل الحكومة في وقت لاحق.

 
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