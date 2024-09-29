 
الأحد 2024-09-29 04:38 م
 
 

ماهي العقيدة النووية التي ستقوم روسيا بتعديلها قريباً ؟

أسلحة نووية روسية
أسلحة نووية روسية
الأحد، 29-09-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-  تستعد روسيا لترسيم التعديلات على عقيدتها النووية وتحديد الظروف الجديدة التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.

اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -اليوم الأحد- إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية، ويتم حاليا إضفاء الطابع الرسمي عليها.

وبرر بيسكوف التعديلات الجديدة بالوضع الدولي، وتصاعد التوترات بالقرب من حدود روسيا، وتزايد قرب البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منها، وما سماها زيادة تورط القوى النووية الغربية في الحرب الأوكرانية إلى جانب كييف.

وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 2020، على أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في حال وقوع هجوم نووي من عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة.

وحث محللون عسكريون روس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن يغير ذلك لشروط أقل لاستخدام الأسلحة النووية من أجل "إفاقة" أعداء روسيا في الغرب، على حد قولهم.

وكالات

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل كلاب ضالة تنهش طفلا حتى الموت جنوبي عمان

يحيى الفخراني

فن ومشاهير أول رد من يحيى الفخراني حول مشاركته في رمضان 2025

وزير الزراعة خالد الحنيفات

أخبار محلية الحنيفات: مليار طن حجم الهدر الغذائي عالميا تكفي لإشباع 800 مليون يتضورون جوعا

السفير زهير النسور

أخبار محلية السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود

الجيش اللبناني ينتشر في شوارع لبنان

عربي ودولي ميقاتي: لن نقبل باستباحة الطرقات والجيش مستعد لتطبيق الـ 1701

مياه سيدني تتحول للأخضر

منوعات ذعر في سيدني بعد تحول مياه إلى الأخضر

فعاليات ماراثون القراءة

أخبار محلية امانة عمان تشارك في ماراثون القراءة الوطني 2024

تعبيرية

طب وصحة كيف يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية الدموية؟



 


الأكثر مشاهدة