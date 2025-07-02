الأربعاء 2025-07-02 09:07 م
 

مايكروسوفت ستسرح آلاف الموظفين الإضافيين

شعار مايكروسوفت
شعار مايكروسوفت
 
الأربعاء، 02-07-2025 09:00 م
الوكيل الإخباري-   ستعمد مايكروسوفت إلى تسريح آلاف الموظفين الإضافيين بعد دفعة أولى في أيار، عن طريق خفض مستويات هرمية معينة، كما أفادت المجموعة الأربعاء.اضافة اعلان


وذكرت متحدثة أن "التأثير الإجمالي أقل من 4% من الموظفين" أو قرابة تسعة آلاف موظف، على أساس إجمالي القوى العاملة البالغ عددهم 228 ألف شخص وفقا لأحدث تقرير سنوي.

وقالت "نواصل إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة وفرقها في الموقع المناسب في ضوء تطور سوق العمل".

منتصف أيار كشفت مجموعة ريدموند (ولاية واشنطن) خطة اجتماعية تشمل "أقل من 3%" من الموظفين أو قرابة ستة آلاف شخص.

وقالت مايكروسوفت التي بحسب العديد من وسائل الإعلام، استغنت عن ألفي موظف منذ مطلع العام قبل هاتين الدفعتين من التسريح، "نكتسب مرونة من خلال خفض المستويات الهرمية".

يربط كثيرون بين إلغاء الوظائف واستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركة، من بين الأكثر تقدما في هذا المجال.

وفي نهاية نيسان كشف ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن 20 إلى 30% من البرمجة الداخلية تمت كتابته الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وردا على سؤال حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، لم تعلق المجموعة، متحدثة فقط عن "خفض الازدواجية عن طريق تحسين عملياتها ومنتجاتها وإجراءاتها ووظائفها".

وقالت مايكروسوفت الأربعاء "سنسمح للموظفين بتخصيص المزيد من الوقت لأداء مهام مفيدة من خلال نشر التقنيات والميزات الجديدة".

ومطلع عام 2023، قامت شركة ريدموند بتسريح قرابة 10 آلاف شخص في قرار قدم على أنه نتيجة لرد الفعل على الإنفاق المتسارع على المعلوماتية خلال جائحة كورونا.

ومع ذلك، واصلت الشركة زيادة صافي قوتها العاملة بحيث شكل عدد الموظفين البالغ 228 ألفا عام 2024 رقما قياسيا، بزيادة 63% مقارنة بإجمالي عام 2019 قبل الوباء مباشرة.
 
 
gnews

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