ما الذي يجري لو انتهى يوم الحسم بتعادل ترامب وهاريس ؟

الوكيل الإخباري- 5 أيام فقط تفصل الأمريكيين عن اختيار رئيسهم الجديد، ومع احتدام المنافسة بين المرشح الجمهوري ترامب والديمقراطية كامالا هاريس ماذا سيحدث حال تعادل المرشحين بالأصوات بعد الاقتراع.

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