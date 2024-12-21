ما هو مكتب "لوتش" الأوكراني الذي تم تدميره بضربة روسية؟

الوكيل الإخباري- وجهت روسيا صباح اليوم السبت، ضربة موجعة لمكتب "لوتش" الأوكراني للتصاميم في كييف ردا على استخدام الجيش الأوكراني لصواريخ غربية بعيدة المدى ضد منشأة صناعية في مقاطعة روستوف الروسية.

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واستخدم الجيش الروسي في ضربته المكثفة أسلحة صاروخية وطائرات مسيرة، بما في ذلك صواريخ "الخنجر" فرط الصوتية. وقد أصاب أحدها مكتب "لوتش" الأوكراني المصنع للصواريخ.



يذكر أن مكتب "لوتش" متخصص في تصميم وتصنيع وإنتاج مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية، وبالدرجة الأولى منظومات "إر -360" لصواريخ "نبتون" البحرية.

وصاروخ "نبتون" عبارة عن نسخة غير مرخصة من صاروخ "خا-35" سوفيتي الصنع المخصص لإصابة السفن صغيرة الحجم. ومن المعلوم أن هناك نسخا من هذا الصاروخ مخصصة لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية من منصات ساحلية.



وإضافة إلى ذلك عمل المكتب على تصميم أنظمة دفاع جوي وصواريخ جوية غير موجهة وطائرات مسيرة ورشاشات عيار 12.7 ملم متحكم فيها عن بعد، فضلا عن صواريخ "ستوغنا" و" بارير- بي" و"كونوس" و Falarick 90/105/120 المضادة للدبابات.



جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم السبت أن كل أهداف الضربة المكثفة تم تدميرها.