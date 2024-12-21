ما هو مكتب "لوتش" الأوكراني الذي تم تدميره بضربة روسية؟

واستخدم الجيش الروسي في ضربته المكثفة أسلحة صاروخية وطائرات مسيرة، بما في ذلك صواريخ "الخنجر" فرط الصوتية. وقد أصاب أحدها مكتب "لوتش" الأوكراني المصنع للصواريخ.
يذكر أن مكتب "لوتش" متخصص في تصميم وتصنيع وإنتاج مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية، وبالدرجة الأولى منظومات "إر -360" لصواريخ "نبتون" البحرية.
وإضافة إلى ذلك عمل المكتب على تصميم أنظمة دفاع جوي وصواريخ جوية غير موجهة وطائرات مسيرة ورشاشات عيار 12.7 ملم متحكم فيها عن بعد، فضلا عن صواريخ "ستوغنا" و" بارير- بي" و"كونوس" و Falarick 90/105/120 المضادة للدبابات.
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم السبت أن كل أهداف الضربة المكثفة تم تدميرها.
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