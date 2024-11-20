ما هي تفاصيل خطة ترامب لترحيل المهاجرين؟

ولتسهيل هذه المهمة، أعلن ترامب أنه سيُفعّل قانون الأعداء الأجانب، الذي يسمح له باحتجاز أو ترحيل الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
ويسمح القانون للرئيس باحتجاز وترحيل من ينتمون إلى دول معادية، ويتطلب أن يتم إعلان الحرب مع الدولة التي ينتمي إليها المشمولون بالقرار ممن لم يتم تجنيسهم.
وتم تشريع القانون في عام 1798، وتم تفعيله 3 مرات في التاريخ الأمريكي وجميعها ارتبطت بنزاع عسكري كبير.
ٍسكاي نيوز
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