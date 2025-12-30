الأربعاء 2025-12-31 12:06 ص

مباحثات أمريكية سعودية حول التطورات المتسارعة في اليمن

الثلاثاء، 30-12-2025 10:54 م
الوكيل الإخباري-   أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ناقشا خلاله الأوضاع في اليمن والقضايا المؤثرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.اضافة اعلان


جاء ذلك وفق بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، والذي نقل أن الجانبين تبادلا الرأي حول "التوترات المستمرة في اليمن".

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

واعتبرت الرياض أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدًا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى "سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للجنوبيين الساعين للاستقلال".

وفي تطور ميداني، أعلنت قوات التحالف العربي عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذّرت المدنيين مسبقًا من ضرورة مغادرة الميناء.

وكشفت قوات التحالف لاحقًا أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.

وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات.

يُذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنهاء جميع مهام فرق مكافحة الإرهاب التابعة لها في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والخلافات المتعلقة بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

روسيا اليوم 
 
 


