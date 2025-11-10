الإثنين 2025-11-10 08:42 م
 

مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
 
الإثنين، 10-11-2025 08:28 م
الوكيل الإخباري-   بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة، وفق المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء.اضافة اعلان


وقالت شوش بدرسيان في إحاطة صحافية إن الجانبين "ناقشا المرحلة الأولى التي ما زلنا فيها حاليا والهادفة إلى إعادة ما تبقى من المحتجزين، إضافة إلى مستقبل المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد غزة من السلاح، وضمان ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن زيارة كوشنر جاءت في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لضمان استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في غزة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مدير الاستخبارات الفرنسي: إشارات من الجزائر لاستئناف الحوار بعد أزمة دبلوماسية

مسؤول أممي: مليار سلاح ناري متداول عالميا

عربي ودولي مسؤول أممي: مليار سلاح ناري متداول عالميا

مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عربي ودولي مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ب

ترند السيادة الأردنية واستعادة الباقورة والغمر يتصدران منصات التواصل في الأردن

ل

عربي ودولي التوتر بين نتنياهو ووزير دفاعه يخرج إلى العلن

العراق: التصريحات الإيرانية بشأن الانتخابات تمثل تدخلاً واضحًا ومرفوضًا

عربي ودولي العراق: التصريحات الإيرانية بشأن الانتخابات تمثل تدخلاً واضحًا ومرفوضًا

"كهرباء معان" تُحدّث شبكاتها وتغذي 5 مدارس جديدة بالطاقة

أخبار محلية "كهرباء معان" تُحدّث شبكاتها وتغذي 5 مدارس جديدة بالطاقة

ا

أخبار محلية وزارتا الاستثمار والزراعة توقّعان اتفاقية المطوّر الرئيس لمجمع الصناعات الزراعية التنموية



 
 





الأكثر مشاهدة