مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة، وفق المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء.





وقالت شوش بدرسيان في إحاطة صحافية إن الجانبين "ناقشا المرحلة الأولى التي ما زلنا فيها حاليا والهادفة إلى إعادة ما تبقى من المحتجزين، إضافة إلى مستقبل المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد غزة من السلاح، وضمان ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".



وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن زيارة كوشنر جاءت في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لضمان استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في غزة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول.



