مباحثات مصرية روسية بشأن تطورات الأوضاع في غزة

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية.

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