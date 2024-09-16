مباحثات مصرية روسية بشأن تطورات الأوضاع في غزة

وجدد الجانبان خلال مباحثات موسعة جرت بين وزيري خارجية البلدين الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.
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