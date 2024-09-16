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مباحثات مصرية روسية بشأن تطورات الأوضاع في غزة

غزة
غزة
الإثنين، 16-09-2024 06:49 م

الوكيل الإخباري-   أكدت جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية.

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وجدد الجانبان خلال مباحثات موسعة جرت بين وزيري خارجية البلدين الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف، التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.

 
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