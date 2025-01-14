 
الثلاثاء 2025-01-14 01:58 ص
 

مبعوث ترامب نقل إلى نتنياهو رسالة شديدة اللهجة

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 14-01-2025 01:15 ص

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول بحكومة نتنياهو "مبعوث ترامب نقل إلى نتنياهو رسالة شديدة اللهجة من ترامب تدعوه لإبرام صفقة تبادل".

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وقال ان الصفقة ستحظى بدعم غالبية أعضاء الحكومة.


وأضاف "ندير المفاوضات من دون معرفة شيء عن وضع الرهائن وحماس لم تعط إجابات واضحة بشأنهم".

 
gnews

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