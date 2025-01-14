مبعوث ترامب نقل إلى نتنياهو رسالة شديدة اللهجة

وقال ان الصفقة ستحظى بدعم غالبية أعضاء الحكومة.
وأضاف "ندير المفاوضات من دون معرفة شيء عن وضع الرهائن وحماس لم تعط إجابات واضحة بشأنهم".
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