الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول بحكومة نتنياهو "مبعوث ترامب نقل إلى نتنياهو رسالة شديدة اللهجة من ترامب تدعوه لإبرام صفقة تبادل".

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وقال ان الصفقة ستحظى بدعم غالبية أعضاء الحكومة.