مثول نتنياهو مجددا أمام المحكمة

الوكيل الإخباري- عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منصة الشهود في محكمة تل أبيب المركزية للإدلاء بإفادته في محاكمته الجنائية المستمرة.



وجاءت الجلسة في إطار الاستجواب المضاد الذي يجريه الادعاء في القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.



وتركزت الجلسة على القضية المعروفة بالقضية رقم 4000، والتي يتهم فيها الادعاء نتنياهو بعقد مقايضة مع المالك السابق لمجموعة "بيزك" وموقع "والا" شاؤول إلوفيتش.

اضافة اعلان



وبحسب لائحة الاتهام، دفع نتنياهو باتجاه قرارات تنظيمية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواقل لصالح شركة بيزك، في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية ومفصلة لنتنياهو وعائلته على موقع والا، وهو ما ينفيه نتنياهو جملة وتفصيلاً.



وخلال الجلسة، استجوبت المدعية العامة يهوديت تيروش نتنياهو بشأن محادثة جرت قبيل سفره في زيارة رسمية إلى اليابان، مشيرة إلى أن الحديث تضمن، على الأقل، قضايا تتعلق بالتغطية الإعلامية، وأن نتنياهو سعى إلى الاستفادة من آراء إلوفيتش في هذا الشأن.



وقالت تيروش إن نتنياهو تحدث مع إلوفيتش في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته إلى اليابان، متسائلة عما إذا كان بحاجة إلى آرائه وتحليلاته، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية.



ورد نتنياهو رافضا هذا الطرح، منتقدا ما وصفه بفهم الادعاء المحدود لآليات السوق، وقال في قاعة المحكمة إن هذا النهج يعكس عقلية بيروقراطية تقليدية، مؤكداً أنه لو عمل بهذه الطريقة فقط لما تمكنت إسرائيل من تحقيق التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته.



وأضاف نتنياهو، مخاطبا المدعية العامة مباشرة، أن الأشخاص العاملين في السوق يمتلكون في كثير من الأحيان معرفة أعمق من المسؤولين الحكوميين، معتبراً أن من الصعب على ممثلي البيروقراطية فهم هذه الديناميكيات.



وأقر نتنياهو بأنه استشار إلوفيتش في أكثر من مناسبة، وليس مرة واحدة فقط، واصفاً إياه بأنه شخص يتمتع بمعرفة عميقة ونافذة، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود أي صلة بين هذه الاستشارات وبين القرارات التنظيمية التي يزعم الادعاء أنها منحت امتيازات لشركة بيزك.



وعلى الرغم من أن نتنياهو كان قد أكد في وقت سابق قدرته على الجمع بين إدارة المحاكمة وأداء مهامه كرئيس للوزراء، فقد تقدم مراراً بطلبات لتقليص أيام الشهادة أو إلغائها، مبرراً ذلك بالتزاماته الرسمية. ويوم الاثنين، طلب مجدداً إنهاء الجلسة في وقت مبكر بسبب جلسة للكنيست كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.



وخارج مبنى المحكمة، تجمع عدد قليل من المتظاهرين الذين ارتدوا بزات برتقالية، ونظموا وقفة احتجاجية تزامنت مع انعقاد الجلسة.